Известная модель Сьюзи Кортес, обладательница титула "Мисс Бум-Бум", показала в необычном ракурсе свою красоту

На фото Сьюзи позирует в синем нижнем белье и с распущенными волосами. Образ Кортес дополнила украшениями на руке и в ушах. Модель лягла пятой точкой на диван, а сама сползла на пол, благодаря чему можно оценить пышную пятую точку красавицы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Маленькая девочка, нужно тебя поддержать", "Великолепная милая королева", "Драгоценная женщина планеты Земля. Придумал это длинное определение, чтобы описать тебя", "Какое большое сердце".

Сообщалось, что известная бразильская модель Сьюзи Кортес показала свои изгибы в необычной позе.

На фото Сьюзи стала на коленки и нагнулась вперед, протягивая руки к камере. Кортес для фото выбрала красное нижнее белье, которое оказалось очень маленьким. На фото можно легко оценить объемную пятую точку, а также грудь девушки.

Сообщалось, что Известная модель Сьюзи Кортес показала свои формы в воде.

На фото Кортес стояла в бассейне и развернулась спиной к камере. Тело Сьюзи было мокрым, как и волосы, девушка выгнулась и выставила пятую точку перед объективом. В этот раз на модели был розовый купальник, а образ звезда дополнила стильными очками.

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