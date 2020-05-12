Звезда всегда привлекает внимание своей красотой

Бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", предстала в одном белье

Красотка опубликовала снимок, на котором предстала спиной, чтобы продемонстрировать свою пятую точку, передает Politeka.net.

На снимке модель позирует в белье, состоящем из тонких ремешков. Столь откровенный "наряд" ничего не прикрывает, а лишь придает образу большей пикантности.

Тонкие ниточки впились в кожу Кортес на спине, ягодицах и ногах.

Нельзя не обратить внимания на пышные груди, ягодицы и тонкую талию.

Кортес распустила длинные волнистые волосы и посмотрела в камеру. При этом игривая модель приоткрыла губы: "Сладкая брюнетка".

Примечательно, что в таком экстравагантном наряде звезда позировала возле кровати.

За девять часов пост собрал более 25 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети назвали Кортес королевой, признавались ей в любви и говорили, что она самая прекрасная девушка.

Отметим, что на модель уже подписаны 2,2 миллиона человек.

Напомним, Сьюзи Кортес надела соблазнительное белье, заняла пикантную позу и во всей красе продемонстрировала свою главную гордость, а слишком широко расставленные ноги позволили рассмотреть все до мелочей.

Такой пикантный кадр не остался без внимания ее поклонников, которые наградили ее тысячами лайков и восторженными комментариями.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес позировала в крохотном белье, которое минимально прикрывает ее роскошные формы.

При этом она рассказывает подписчикам о своем сайте, на котором можно полюбоваться ее идеальным и стройным телом.

Напомним, обладательница самых красивых ягодиц изогнулась в мини-платье и показала все.

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц оттопырила свою гордость в незаметных стрингах.

Также Politeka сообщала, что модель с самыми красивыми ягодицами застыла в пикантной позе в малюсеньком белье.