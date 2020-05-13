29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, обладательница титула "Мисс Бум Бум", благодаря своей пышной пятой точке, блеснула еще одной завидной частью тела

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором предстала в весьма соблазнительном образе. Модель обтянула впечатляющие бедра в кожаные черные штаны и сверкнула сочным бюстом в распахнутом пиджаке расцветки "зебра". Массивные часы и длинные серьги дополнили эффектный образ.

Не только ягодицами едиными модель умеет приковать к себе пристальное внимание. Дело в том, что она избавилась от лифчика, смело выставив напоказ упругие "кексики" бронзового цвета.

Яркий макияж с акцентом на глаза, слегка влажные волосы, собранные назад, а также уютное интимное освещение дополнили пленительный кадр.

"Добрый вечер, ребята #quedateencasa 💕", - написала Кортес.

За несколько часов более пяти тысяч поклонников оценили "сердечками" завораживающий снимок, засыпав модель комплиментами.

"Привет, красавица!❤️"

"Такая красивая..."

"Красивая картинка 🔥❤️😍😍"

"Слишком большая 😁😁😁"

"Ммм, как вкусно"

Отметим, красотка дважды становилась обладательницей титула "Мисс Бум Бум" в 2015 и 2019 годах. Ранее мы сообщали, как Кортес бесцеремонно всунула в камеру все свое богатство. Красотка обтянула тело "веревочками": выпирающие округлости могут довести до экстаза любого.

В таком экстравагантном наряде звезда позировала возле кровати, повернувшись к камере спиной. Кортес напрочь лишила сна поклонников, кинув дерзкий взгляд через плечо.

Напомним, обладательница самых красивых ягодиц изогнулась в мини-платье и показала все.

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц оттопырила свою гордость в незаметных стрингах.

Также Politeka сообщала, что модель с самыми красивыми ягодицами застыла в пикантной позе в малюсеньком белье.