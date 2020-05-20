Курс валют в Україні 20 травня змусить долар і євро понервувати, оскільки їхні дороги розійдуться через гривню



Як повідомляє Politeka, про це йдеться в прогнозі Нацбанку.

наприклад, сто американських доларів будуть продаватися за 2651,59 гривень, хоча днем раніше коштували 2657,1 гривню (-5,51).

Незважаючи на це, курс долара підскочить: вчора вони торгувалися за 2879,1 гривні, а вже сьогодні за 2902,17 грн (+23,07).

Разом з тим в Національному банку України розповіли, що вартість долара до срдеине минулого дня опустилася до 26,5162 гривень за банкноту.

Як повідомлялося раніше, гривня трохи зміцнилася, однак експерти не бачать приводів для радості, і радять українцям готуватися до гіршого.

Так, Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 19 травня, на рівні 26,571 грн/$1. У порівнянні з попереднім днем долар подешевшав на 6 копійок.

При цьому економіст і політолог, директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін зазначається, що насправді Україна вже по суті банкрут, і далі ситуація буде тільки погіршуватися.

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