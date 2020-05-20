Курс валют в Украине 20 мая заставит доллар и евро понервничать, поскольку их дороги разойдутся из-за гривны

Как сообщает Politeka, об этом говорится в прогнозе Нацбанка.

К примеру, сто американских долларов будут продаваться за 2651,59 гривен, хотя днем ранее стоили 2657,1 гривну (-5,51).

Несмотря на это, курс доллара подскочит: вчера они торговались по 2879,1 гривне, а уже сегодня по 2902,17 грн (+23,07).

Вместе с тем в Национальном банке Украины рассказали, что стоимость доллара к срдеине прошлого дня опустилась до 26,5162 гривен за банкноту.

Как сообщалось ранее, гривна немного укрепилась, однако эксперты не видят поводов для радости, и советуют украинцам готовиться к худшему.

Так, Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 19 мая, на уровне 26,571 грн/$1. По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 6 копеек.

При этом экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин отмечается, что на самом деле Украина уже по сути банкрот, и дальше ситуация будет только ухудшаться.

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