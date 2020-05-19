Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи опублікувала пікантні фото з чоловіком
Зірка часто радує шанувальників гарячими знімки, на яких показує всі свої достоїнства фігури, повідомляє Politeka.net.
Так, на фото Ратаковськи та її чоловік Себастьян Беар-МакКлард, постали в однакових костюмах: у сорочці і шортах яскравого забарвлення.
Примітно, що пікантності вбранню надала модель, яка розкрила сорочку і показала оголені груди: "Розкута красуня".
Пара дивилася в очі один одному, посміхалася і цілувалася.
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На одному зі знімків чоловік узяв дружину на руку і потягнув до неї губи.
Загалом, знімки вийшли дуже романтичними.
В пості Ратаковськи розповіла про випуск нової лінії своєї колекції одягу. Тепер її бренд пропонує і чоловічі речі.
Майже за годину пост зібрав близько 500 тисяч лайків та коментарів. Користувачі мережі завалили пару компліментами, а деякі дівчата вирішили почати стосунки заради купівлі однакових костюмів.
Варто відзначити, що зараз на актрису підписані 26,3 мільйони користувачів мережі.
Нагадаємо, Емілі Ратаковськи показала ідеальні вигини в модних велосипедках персикового відтінку.
Дівчина позувала в нижній частині спортивного костюма, при цьому доповнивши свій образ незвичними високими чобітьми з лакової тканини. Для більшої пікантності зірка залишилася без білизни, прикривши груди рукою.
Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи позувала в крихітній білизні власного бренду, граючись з ним на камеру.
В останній момент в кадр потрапила її собака Коломбо. Шанувальники моделі були в захваті від ідеальних вигинів.
На жаль, відео зараз видалено, але залишився один яскравий кадр.
Нагадаємо, вогняна красуня Ратаковски виставила свої багатства в облягаючому одязі
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А ще Politeka повідомляла, що Ратаковски похвалилася ідеальними формами в крихітному білому бікіні