Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи опублікувала пікантні фото з чоловіком

Зірка часто радує шанувальників гарячими знімки, на яких показує всі свої достоїнства фігури, повідомляє Politeka.net.

Так, на фото Ратаковськи та її чоловік Себастьян Беар-МакКлард, постали в однакових костюмах: у сорочці і шортах яскравого забарвлення.

Примітно, що пікантності вбранню надала модель, яка розкрила сорочку і показала оголені груди: "Розкута красуня".

Пара дивилася в очі один одному, посміхалася і цілувалася.

На одному зі знімків чоловік узяв дружину на руку і потягнув до неї губи.

Загалом, знімки вийшли дуже романтичними.

В пості Ратаковськи розповіла про випуск нової лінії своєї колекції одягу. Тепер її бренд пропонує і чоловічі речі.

Майже за годину пост зібрав близько 500 тисяч лайків та коментарів. Користувачі мережі завалили пару компліментами, а деякі дівчата вирішили почати стосунки заради купівлі однакових костюмів.

Варто відзначити, що зараз на актрису підписані 26,3 мільйони користувачів мережі.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи показала ідеальні вигини в модних велосипедках персикового відтінку.

Дівчина позувала в нижній частині спортивного костюма, при цьому доповнивши свій образ незвичними високими чобітьми з лакової тканини. Для більшої пікантності зірка залишилася без білизни, прикривши груди рукою.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи позувала в крихітній білизні власного бренду, граючись з ним на камеру.

В останній момент в кадр потрапила її собака Коломбо. Шанувальники моделі були в захваті від ідеальних вигинів.

На жаль, відео зараз видалено, але залишився один яскравий кадр.

Нагадаємо, вогняна красуня Ратаковски виставила свої багатства в облягаючому одязі

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