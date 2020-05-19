Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски опубликовала пикантные фото с мужем

Звезда часто радует поклонников горячими снимки, на которых показывает все свои достоинства фигуры, сообщает Politeka.net.

Так, на фото Ратаковски и ее муж Себастьян Беар-МакКлард, предстали в одинаковых костюмах: в рубашке и шортах яркой расцветки.

Примечательно, что пикантности наряду придала модель, которая распахнула рубашку и показала обнаженную грудь: "Раскованная красотка".

Пара смотрела друг другу в глаза, улыбалась и целовалась.

На одном из снимков муж взял супругу на руку и потянул к ней губы.

В общем, снимки получились очень романтичными.

В посте Ратаковски рассказала о выпуске новой линии своей коллекции одежды. Теперь ее бренд предлагает и мужские вещи.

Почти за час пост собрал около 500 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети завалили пару комплиментами, а некоторые девушки решили начать отношения ради покупки одинаковых костюмов.

Стоит отметить, что сейчас на актрису подписаны 26,3 миллиона пользователей сети.

Напомним, Эмили Ратаковски показала идеальные изгибы в модных велосипедках персикового оттенка.

Девушка позировала в нижней части спортивного костюма, при этом дополнив свой образ необычными высокими сапогами из лаковой ткани. Для большей пикантности звезда осталась без белья, прикрыв грудь рукой.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала в крохотном белье собственного бренда, играясь с ним на камеру.

В последний момент в кадр попала ее собака Коломбо. Поклонники модели были в восторге от идеальных изгибов.

К сожалению, видео сейчас удалено, но остался один яркий кадр.

Напомним, огненная красотка Ратаковски выставила свои богатства в облегающей одежде

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