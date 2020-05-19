Наймолодша мільярдерка, модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала яскраве фото, на якому позувала зі своєю сестрою

Дівчина, яка раніше учасницею реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян» і засновницею власного косметичного бренду, показала фігуру в стильному купальнику нюдового відтінку. Кайлі вирішила згадати колишні деньки до карантину - раніше зірка завжди відпочивала на пляжі і проводила там час з сім'єю, пише Politeka.net.

На представленому кадрі Кайти блиснула засмаглим тілом в тонкому купальнику. Дівчина доповнила свій образ акуратними золотими прикраси, причому досить масивні. Не залишилися без уваги і довгі нігті зірки з ніжно-рожевим лаком на них.

Відзначимо, до цього зірку не дізналися під час поїздки до подруги, тому кожен пляжний знімок Кайлі піддають бурхливого обговорення, задаючись питаннями: де ж вона справжня? Тоді Дженнер приїхала на зустріч на своєму золотистому Мерседесі. На ній був спортивний костюм Amiri. А ось взуття на молодшій з клану Кардашьян-Дженнер не було. Власне, як і макіяжу і накладних волосся, без яких не обходиться жоден образ дівчини.

Раніше зірка удивилафанатов новим кадром з сестрою Кендалл Дженнер. Обидві знаменитості на представленому фото виглядали щасливо і позували в однакових топах.

Так, молода модель Кайлі разом з сестрою Кендалл захопили своїми образами, примірявши коротенькі білі топи і позуючи з однаковим нюдовым макіяжем. Дівчата, як відомо, є любительницами стильного макіяжу з ухилом на природність, незважаючи на те, що сімейство Кардашьян славиться любов'ю до уколів краси та пластики.

Обидві моделі виглядали яскраво і стильно, тому фанати не змогли пройти повз, написавши множинні слова похвали в адресу спекотних красунь і заявивши, що їм завжди так хочеться бачити зірок.

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