Самая молодая миллиардерша, модель, бизнесвумен Кайли Дженнер показала яркое фото, на котором позировала со своей сестрой

Девушка, являющаяся ранее участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательницей собственного косметического бренда, показала фигуру в стильном купальнике нюдового оттенка. Кайли решила вспомнить былые деньки до карантина - ранее звезда всегда отдыхала на пляже и проводила там время с семьей, пишет Politeka.net.

На представленном кадре Кайти сверкнула загорелым телом в тонком купальнике. Девушка дополнила свой образ аккуратными золотыми украшения, причем довольно массивные. Не остались без внимания и длинные ногти звезды с нежно-розовым лаком на них.

Отметим, до этого звезду не узнали во время поездки к подруге, поэтому каждый пляжный снимок Кайли поддают бурному обсуждению, задаваясь вопросами: где же она настоящая? Тогда Дженнер приехала на встречу на своем золотистом Мерседесе. На ней был спортивный костюм Amiri. А вот обуви на младшей из клана Кардашьян-Дженнер не было. Собственно, как и макияжа и накладных волос, без которых не обходится ни один образ девушки, фанаты сразу же написали: "Что за женщина!", удивившись ее внешнему виду.

Ранее звезда удивилафанатов новым кадром с сестрой Кендалл Дженнер. Обе знаменитости на представленном фото выглядели счастливо и позировали в одинаковых топах.

Так, молодая модель Кайли вместе с сестрой Кендалл восхитили своими образами, примерив коротенькие белые топы и позируя с одинаковым нюдовым макияжем. Девушки, как известно, являются любительницами стильного макияжа с уклоном на естественность, несмотря на то, что семейство Кардашьян славится любовью к уколам красоты и пластике.

Обе модели выглядели ярко и стильно, поэтому фанаты не смогли пройти мимо, написав множественные слова похвалы в адрес жарких красоток и заявив, что им всегда так хочется видеть звезд.

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