От знаменитости бросает в жар

Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) покорила формами в прозрачном наряде

Красотка часто публикует яркие снимки, где демонстрирует свое тело, пишет Politeka.net. Одну из последних фотографий модель опубликовала в своем сториз Инстаграм.

Кассандра предстала в прозрачном топе, который открыл виды не только на ее пышную грудь, но и на тонкую талию. Звезда закрасила самые интимные места серыми точками.

Также модель сидела в белых прозрачных трусиках, в которых без стеснения раскинула ноги.

Завершили столь откровенный образ яркий педикюр и светлый маникюр.

Кассандра распустила пышные волосы. Она смотрела в камеру, немного запрокинув голову назад. Красотка посмотрела в камеру из-под пышных ресниц и соблазнительно приоткрыла пухлые губы: "Совершенная".

Снимок получился очень горячим и запоминающимся.

Как известно, в сториз нельзя открыто прокомментировать и поставить лайки, однако, можно утверждать, что красотка получила массу комплиментов в личные сообщения.

Напомним, Кассандра Сьенега предстала в крохотном оранжевом бикини, которое выделило ее сочную грудь.

Лифчик растянулся по большой груди, и, создавалось впечатление, что еле ее удерживает. Придавали пикантности образу маленькие бретельки.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега играла возле бассейна в ярком купальнике. Верх бикини был в виде апельсинок, а низ – арбузика.

Модель сидела на корточках, раздвинув ноги и блеснула своими пышными, сочніми формами.

Пост произвел фурор среди фанатов и получил массу приятных комментариев.

Напомним, звезда "Playboy" вспомнила молодость и показала всю свою красоту в черном белье.

Также Politeka сообщала о том, что модель "Playboy" в одном ошейнике пустилась во все тяжкие: увиденное переживет не каждый.

Politeka писала и о том, что звезда Playboy Кассандра Сьенега расставила ноги в прозрачном боди: "Слово стыд неизвестно"