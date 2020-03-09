Американская модель и актриса Памела Андерсон никак не желает мириться со свои возрастом

В социальной сети Instagram 52-летняя знаменитость то и дело публикует архивные черно-белые снимки, на которых появляется перед поклонниками в своей лучшей форме.

Международный женский день не стал исключением, передает Politeka.

Памела поделилась с подписчиками фотографией, на которой позирует в темном белье. Она продемонстрировала безупречную фигуру, а вся ее поза выражает страсть и сбивает с ног своей сексуальностью.

В подписи к снимку Памела пожелала всем женщинам понять их уникальность и почувствовать, насколько чувственные желания делают их сильными.

Ранее мы рассказывали, что Памела показала поклонникам снимок, сделанные в 90-х годах, когда актриса находилась на пике популярности после выхода сериала «Спасатели Малибу».

На фото она позирует в одном купальнике. Шикарное тело и грудь актрисы произвели незабываемое впечатление на ее фанатов. Ее упругий пятый размер так и рвался из плена обтягивающего наряда, а идеальный пресс звезды может заставить кусать локти даже самых горячих моделей современности.

Мы также писали, что звезда «Спасателей Малибу» Ясмин Блит уже 17 лет ведет затворнический образ жизни.

После оглушительного успеха в нашумевшем сериале ей так и не удалось покорить Голливуд. Актриса появлялась только в эпизодах малоизвестных фильмов.

Как пишут СМИ, карьера звезды пошла под откос и из-за пагубной зависимости. Напарница Памелы Андерсон употребляла алкоголь и запрещенные средства.

Ранее Politeka сообщала о том, что раздетая Памела Андерсон встала на мостик и показала себя во всей красе.

Также Politeka сообщала о том, что Памела Андерсон в одном ошейнике пустилась во все тяжкие: увиденное переживет не каждый.

Politeka писала и о том, что Памела Андерсон «тряхнула стариной» и засветила на камеру пышный бюст.