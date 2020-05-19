Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова здивувала шанувальників незвичайним образом

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому постала в образі школярки, передає Politeka.net. Красуня одягла традиційну форму, яку носили за часів СРСР, а зараз надягають на останній дзвоник. Ольга зробила собі гарну зачіску, макіяж, а в руки взяла дзвіночок. І так коротку спідницю співачка вирішила трохи задерти, що додало фото особливої пікантності.

«Вся наша школа зійшла з розуму від цієї новенької... в мій клас вона зайшла - і відразу зрозумів я ...» Продовжите..?», - підписала Бузова фото словами з відомої пісні.

За годину пост зірки оцінило більш 160 тисяч осіб. В коментарях залишили багато приємних відгуків.

«Ти найкраща», «Олечка, як завжди прекрасна», «Тобі дуже йде», «Як завжди на висоті», «У якому класі, крихітко? Що після уроків робиш? Можна ранець твій потягати?», «Ах школярка пустуха», «Супер», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова розвалилася на шезлонгу в одному купальнику. Красуня використовувала для фотосесії дах в своєму будинку. Багато її фото на карантині робляться саме там. Ольга лежала і грілася на сонечку.

Нагадаємо, що скандальна Бузова в шкіряному боді і на мотоциклі розбурхала образом: "Занадто сильно".

Як повідомляла Politeka, Бузова опублікувала кадри 16-річної давності, зірку зовсім не впізнати: "Така колгоспниця", фото.

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