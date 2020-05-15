Російська співачка Ольга Бузова приголомшила фанатів новим образом

Про це пише Politeka.net.

Скандальне фото зірка опублікувала у своєму особистому мікроблозі Twitter.

Зокрема, Ольга Бузова похвалилася перед підписниками відвертим вбранням, у якому вона виступала на VK Fest 2020.

"Який рік поспіль, відкриваю головний музичний фестиваль. Для мене - велике щастя виступати для вас. Ну що, мої хороші, пишіть Ваші враження , хто дивився мій виступ? Спіймали моє серденько?", - підписала зірка відверте фото, на якому вона засвітила свою білизну.

Новий образ припав до душі шанувальникам Бузової і вони залишили сотні захоплених коментарів.

"Красуня", "Який крутий костюм", "Ви молодець, захоплююсь вашою творчістю. Виступ клас", "Цікавий образ", "Ти просто розірвала", "Оля, ти наш кайф назавжди", "Кааайф, дивився не відриваючи очей, дуже сильно. Ну що тут говорити, виступала королева", "Краще всіх!", "Як можна в такий шаурмі виступати", "Це жесть", "Виступ - бомба", - вони підтримали її під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Ольга Бузова пішла на крайнощі заради зміни іміджу. Зокрема, телеведуча позувала у чорній шкірянці, сидячи в машині. На Ользі був яскравий макіяж, але це не головне, адже зірка показала себе - блондинкою. Як можна зрозуміти, це старе фото з 2016 року.

Фанати поставили понад 500 тисяч лайків, серед яких була і Христина Асмус, а також написали кілька коментарів:

"Айй,яка гарна", "Можна дивитися вічно", "А що, дуже непогано", "Так то краще ніж з кострюлей на голові", "Очеоь мило", "О, зачіска зараз майже така ж", "Дуже личить вам блонд".

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