Російська співачка, блогер і телеведуча проекту «Дом-2» Ольга Бузова постала в гарячому образі

Красуня опублікувала спекотне фото і зізналася, по чому сумує, передає Politeka.net.

Співачка позувала у шкіряному одязі, який підкреслив її витончені вигини. Наряд, ймовірно, являв собою боді, що виділяв груди, тонку талію і пружну п'яту точку Бузової.

Зверху співачка накинула джинсову куртку, а завершили її образ різні аксесуари.

Варто відзначити, що зірка зробила яскравий макіяж: темні віки і фіолетові губи. Ольга позувала, мабуть, на мотоциклі.

"Сумую за фото-зйомками 🤘🏻😉", - підписала фото російська знаменитість.

За п'ять годин пост зібрав понад 400 тисяч лайків та багато коментарів. Багато користувачі мережі звернули увагу на велику обробку знімка.

"Занадто багато ретуші ... не впізнати на фото", "Скільки фотошопу", "Навіщо так багато фотошопу", "ох як відфотошопили-то", "Не схожа на себе", "фотошоп рулить", "Занадто сильно обробили фото!", "треба вміти прощати помилки", "Ти найгірша співачка😒🖕🏻", "Дуже красива дівчина, тільки на Олю не схожа😂", "Скільки фотошопу.. інша людина на фото, "Зовсім не видно фотошопу😊", "Фотошопу то скільки", "Фотошоп - рівень бог", "Фотошоп увійшов в чат 😂", "Тоді ти вже родину створиш? От, Тарасов вже другу дитину народив, а ти все першого ніяк! 😁", "А тепер згадайте, як вона виглядає без мейку", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Бузова з'явилася в чорному боді з прозорими вставками посередині грудей, шиї і в районі талії.

Волани на плечах доповнили красивий і відвертий образ.

Нагадаємо, Бузова в непристойній позі посвітила грудьми у розстебнутому топі

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