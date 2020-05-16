Соцмережі вже забули, як співачка виглядала на початку своєї кар'єри

16 років тому ніхто і уявити не міг, якою зіркою стане Ольга Бузова

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, співачка Ольга Бузова опублікувала у своєму Instagram раритетні кадри 16-річної давності, коли вона вперше прийшла на проект "Дом-2".

Тоді 18-річна дівчина відразу заявила, що мріє стати зіркою, але її слова ніхто не сприйняв всерйоз. За роки на ТБ Ольга Бузова поступово перетворилася на суперзірку: зараз вона записує пісні, пише книги й продовжує вести шоу, яке коли-то і зробив її відомою.

«Спасибі всім моїм людям за те, що ви поруч зі мною всі ці роки, чи підтримуєте мене. Ви — моя команда, ви — моя сім'я, ви — мої друзі! Спасибі, що разом зі мною пройшли цей шлях — від учасниці реаліті до ведучої і найпопулярнішої дівчини країни. Разом — ми сила, разом ми можемо все! Я вас люблю і дуже скучаю по зустрічам з вами», — вона підписала архівний відеоролик в своєму Instagram.

Шанувальники в коментарях відзначили, що з дівчинки з автозагаром і стразами Ольга Бузова перетворилася на сильну і незалежну жінку, яка може втерти носа своїм заздрісникам.

"Така мила наївність", "Ось це зміни! Оля, ви приклад зросту людини на справах, а не на словах!", "Класна завжди", "Така ностальгія, жодну програму не пропускала раніше, стільки років пройшло, як вчора пам'ятаю цей день", "Така смішна з цим і кучериками, я дивилася "Дом-2" раніше, дрібна коли була", "Така колгоспниця була, особливо зачіска. Ось, що гроші роблять з людьми, зараз цукерочка", "Ти найкраща", "За 16 років, дуже круто розкрутилася! Розумниця... талант!", - написали вони у коментарях під публикацией.

Раніше ми розповідали про те, що Ольга Бузова засвітила труси в екстремальному вбранні.

Зокрема, Ольга Бузова похвалилася перед підписниками відвертим вбранням, у якому вона виступала на VK Fest 2020.

"Який рік поспіль, відкриваю головний музичний фестиваль. Для мене - велике щастя виступати для вас. Ну що, мої хороші, пишіть Ваші враження , хто дивився мій виступ? Спіймали моє серденько?", - підписала зірка відверте фото, на якому вона засвітила свою білизну.

Новий образ припав до душі шанувальникам Бузової і вони залишили сотні захоплених коментарів.

Нагадаємо, Бузова в непристойній позі посвітила грудьми у розстебнутому топі

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