Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, потрясла пишністю без білизни

Красуня продемонструвала принади, знімаючи себе в дзеркало, передає Politeka.net. Зірка одягла білу маєчку, під якою не було білизни, це було видно по виразним ознаками: "Ухти, як випирають".

Майка облягла не тільки пишні груди української знаменитості, але і її тонку талію.

Крім того, модель з'явилася в сірих джинсах, які припали їй по фігурі натягнувшись на п'ятій точці і струнких ніжках.

На плечі українська Кардашьян накинула шкіряну косуху.

Олена знімала себе в дзеркало на телефон і засвітила свій довгий манікюр. Акуратне колечко на пальці і браслетик доповнили образ красуні.

Модель розпустила рівне волосся і дивилася в телефон.

Довгі стрілки і пухкі прочинені губи надали образу якоїсь зухвалості.

Красуня позувала в магазині, що видно по манекенам у сукнях та іншому одягу на вішалках.

Оскільки відео було оприлюднено в сторыз, його не змогли відкрито прокоментувати користувачі мережі. Проте, варто відзначити, що зірка отримує масу повідомлень під іншими постами в Instagram.

Нагадаємо, Олена Омович позувала в чорному міні-платті, яке ледь прикривало найінтимніше.

Модель вирішила позагравати з фотографом і підняла ногу. Красуня лише засвітила частину пружною сідниці

Раніше повідомлялося, що Олена Омович вигнулась і задерла руки, демонструючи пишний бюст на камеру.

Живіт залишився оголеним, завдяки чому можна оцінити ідеальну фігуру моделі.

Фотографія в одеському готелі вийшла сонячною та гарячою.

Нагадаємо, волога українська Кардашьян позбулася одягу і показала, як треба спокушати

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян зняла одяг і показала свої квіточки

Також Politeka писала, що українська Кардашьян зняла одяг, показавши ідеальні вигини