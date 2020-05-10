Украинская модель Алена Омович устроила дерзкую постельную фотосессию в нижнем белье

Модель, известная в сети как «украинская Кардашьян», умудряется устраивать новые фотосессии даже в условиях самоизоляции. Сейчас она отдыхает в спа-отеле в Одессе со своим возлюбленным и регулярно публикует в Инстаграм новые снимки оттуда.

Как сообщает Politeka.net, красотка поделилась новыми фотографиями из своего номера в отеле. На них Омович лежит на кровати в соблазнительном красном белье, состоящем из стрингов и оригинального бюстгальтера в виде завязок на груди.

Модель соблазнительно выгибается на кровати в разных позах, а за окном открывается прекрасный вид на море.

«В последнее время очень кайфую просыпаясь в 6-7 утра. Всегда такой чистый и вкусный воздух, особенно круто вставать рано в таких апартаментах. Где панорамные окна с таким видом. Согласны?», - написала модель в подписи к снимкам.

Подписчики активно комментируют фотографии и выбирают из них лучшую.

«Все конечно же 🔥Но на 1 изгиб потрясный», «Ты супер, конфетка!», «Это просто космос», «Потрясающая на всех фото», «Классная куколка», «А что именно оценивать? На всех трёх фото пластик», «Какая потрясающая фигура подарочек готов, осталось только распаковать», - пишут люди.

Напомним, грудастая украинская Кардашьян взбудоражила обнаженным телом в одних трусиках.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян в полупрозрачном боди показала своего зверя.

Также Politeka писала, что горячая украинская Кардашьян сняла белье и показала самое сочное.