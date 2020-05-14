Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала свое идеальное утро

На фото Омович позирует в красном купальнике. Девушка развернулась пятой точкой к камере, а в руках держала огромный букет роз. Алена стояла возле большого панорамного окна с видом на море. Кадр получился нежным и утренним, а еще на нем можно насладиться пятой точкой красотки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Идеальное утро для вас...?

Для меня вот так + вкусный латте на кокосовом", - написала Омович.

Фанаты успели поставить более 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Какая ты красивая", "О господи", "Как много роз", "Шикарная", "какие булочки классные, не зря сделали", "Какие большие розы".

Ранее мы сообщали, что известная модель Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, показала всю себя.

На фото Омович стояла возле зеркала в одних стрингах и топпе. Девушка себя снимала на телефон, взявшись за волосы рукой. Как можно понять, Алена отдыхает в одесском отеле и решила порадовать поклонников жарким фото. Кадр действительно получился сочным, ведь на красотки почти нет одежды и она ничего не прикрыла.

Сообщалось, что известная модель Алена Омович, которую называют украинской версией Ким Кардашьян, показала свою фигуру во всей красе.

Красотка осталась в одних трусиках и коротком топе с надписью «Marvel». Девушка подкатила футболку таким образом, чтобы ее огромная грудь выглядывала из-под нее. На фото прекрасно видно идеальный пресс девушки и соблазнительные изгибы тела.

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