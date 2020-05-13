Известная модель Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, показала всю себя

На фото Омович стояла возле зеркала в одних стрингах и топпе. Девушка себя снимала на телефон, взявшись за волосы рукой. Как можно понять, Алена отдыхает в одесском отеле и решила порадовать поклонников жарким фото. Кадр действительно получился сочным, ведь на красотки почти нет одежды и она ничего не прикрыла. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что Омович выбросила кадр в сторис Инстаграм, где таких функций нет.

Ранее мы сообщали, что скандальная украинская модель Алена Омович полностью разделась ради фотосессии в джакузи.

На снимках обнаженная модель наслаждается покоем в большом джакузи с пеной на фоне окна во всю стену с видом на море. На первом снимке Омович привстала в ванной и эффектно выгнула спину, выставив вперед свою пышную грудь, которая покрыта только пеной. Модель откинула голову назад и томно прикрыла глаза.

Ранее мы сообщали, что известная модель Алена Омович показала, как проходит утро.

На фото Омович стояла на балконе в прозрачном купальнике, а на плечах у нее можно увидеть перья. Алена держала в одной руке чашку, а второй взялась за поручень. На фоне можно увидеть прекрасный вид бассейна, а чуть дальше - моря.

Напомним, пышногрудая украинская Кардашьян показала свои вкусности прямо на террасе

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