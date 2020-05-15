Известная модель Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, показала свою красоту в необычном образе

На фото Омович позирует в красном купальнике, завязав волосы в хвост. Девушка сидела на краю бассейна, соблазнительно выгнувшись для фотографии. Алена в очередной раз показала прекрасный вид моря на фоне и своих форм, которые можно легко оценить, так как красавица совсем без одежды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки под публикацией. Все из-за того, что Омович выбросила снимок в сторис Инстаграм, где нет таких функций, но так и хочется написать: "Русалка".

Ранее мы сообщали, что известная модель Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, показала всю себя.

На фото Омович стояла возле зеркала в одних стрингах и топпе. Девушка себя снимала на телефон, взявшись за волосы рукой. Как можно понять, Алена отдыхает в одесском отеле и решила порадовать поклонников жарким фото. Кадр действительно получился сочным, ведь на красотки почти нет одежды и она ничего не прикрыла.

Сообщалось, что известная модель Алена Омович показала пышные объемы.

На фото Омович позирует в голубом платье с открытыми плечами. Можно сразу заметить, что Алена забыла о белье и выгнула спинку, чтобы показать свою главную гордость, которая еле влезла в ткань.

Напомним, шаловливая украинская Кардашьян показала себя в чем мать родила

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