"Венесуела – це класичний приклад того, що чекає нас"

Гривня трохи зміцнилася, однак експерти не бачать приводів для радості, і радять українцям готуватися до гіршого

Так, Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 19 травня, на рівні 26,571 грн/$1. У порівнянні з попереднім днем долар подешевшав на 6 копійок.

При цьому економіст і політолог, директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін зазначається, що насправді Україна вже по суті банкрут, і далі ситуація буде тільки погіршуватися, передає «Україна».

За словами експерта, грошей в країні немає, а економіка зруйнована, середній клас практично знищений, залишилася купка багатих людей і 90% бідних.

Також за його словами, нова програма кредитування МВФ stand by означає урізане фінансування. Грошей вистачить лише на те, щоб керівництво України могло здійснити "гарячі" виплати і не оголошувати дефолт.

"Але далі буде важче, тому що і в другому, і в третьому кварталі нас чекають серйозні виплати боргів, а грошей немає", - говорить експерт.

Економіст прогнозує, що "незабаром буде завдано удар по керівництву Нацбанку, і стане ще складніше". Він упевнений, що після цього «нацвалюта обвалиться»

"А як тільки впаде гривня, почнеться саме "веселе": девальвація та інфляція. Влада просто "запустить друкарський верстат", що буде означати галопуючу інфляцію… Венесуела – це класичний приклад того, що чекає нас. До того ж, щось подібне вже було в Україні в 90-ті роки", - вважає Соскін.

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