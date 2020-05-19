Курс американской валюты пробивает очередное "дно"

Как передает Politeka.net, об этом говорится в свежем курсе валют, который был опубликован Национальным банком Украины.

Так, государственный регулятор в очередной раз решил опустить курс доллара.

Согласно свежему курсу валют на 19 мая, НБУ опустил курс доллара до минимума за два последних месяца, укрепив гривну на 6 копеек.

В последний раз курс был ниже 17 марта - 26,5249 гривен за один американский доллар. После этого курс взлетел выше 28 гривен, а с начала апреля плавно опускается.

НБУ установил официальные курсы валют на 19 мая на следующем уровне:

– 100 американских долларов – 2657,1 гривен (-0,067 грн)

– 100 евро – 2879,10 гривен (+0,0233 грн).

Что касается курса на межбанковском валютном рынке, то там американская валюта подешевела на 4 копейки до 26,59 грн/$.

Курс евро, в свою очередь, в продаже вырос на 2 копейки до 28,87 гривен за евро.

Также мы ранее предупреждали, что доллар может уйти на дно. По словам финансового эксперта Михаила Кухара, до конца года курс американской валюты продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп за один доллар.

Специалист уверен, что подобный сценарий реален при условии, что Национальный банк не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 грн/$ на предстоящие лето и осень.

"Надеюсь, до этого не дойдет. Ошибки прошлого года, когда таким образом подавили экспортное и промышленное производство на 7-10%, надеюсь, будут учтены", — заявил аналитик в общении с журналистами.

Напомним, НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро синхронно летят на дно: чего ждать в обменниках.

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