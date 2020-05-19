Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, показала свої принади у всій красі

Нові кадри з'явилися у зірки в Instagram, передає Politeka.net. На фото фігуриста красуня одягнена в рожеве пухнасте плаття, яке обтянуло всі смачні місця моделі. Дуже відверте декольте дозволяє розгледіти пишні груди красуні, а тонка талія і широкі стегна просто зводять шанувальників з розуму.

За день пост моделі зібрав майже 7 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Вона точно королева», «Чуттєва», «Ідеальна», «Пухнаста сукня», «Дивовижна дівчинка», «Ти виглядаєш так дивовижно чудово, і я вірю в тебе», «Реальна лялька», «Від тебе неможливо відвести погляд», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі показала достоїнства своєї фігури в спокусливому вбранні. Красуня позувала в короткій спідниці і топі. Дівчина лягла на сходах і вигнулась, щоб показати свою головну гордість. Варто відзначити, що пухнастий комплект тільки додав обсягу і так великим формам зірки.

Крім цього, нещодавно турецька Кардашьян поділилася фото з повсякденного життя. Вона була одягнена в бежеву водолазку, яка буквально тріщала по швах через її величезні груди.

Нагадаємо, що Гюль Бахарі спокусливо вигнулась у білизні, що світилася: "Досконалість".

Як повідомляла Politeka, Гюль Бахарі ледве запхала неосяжні принади в міні-сукню: тканина ось-ось лусне.

Також Politeka писала, що Гюль Бахарі засвітила принади в прозорій білизні, змусивши чоловіків червоніти: «Королева».