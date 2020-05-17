Відома модель Гюль Бахарі, яку в мережі прозвали турецькою копією Кім Кардашьян, показала значні форми на новому знімку

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На фото дівчина вбралася в коротке плаття з вирізами на стегнах, що обліпило її соковиту фігуру. Чорні чоботи-ботфорти вдало підкреслили її стрункі ніжки. Гюль присіла з спокусливій позі, піднявши руки над головою і притримуючи густе чорне волосся.

Також красуня була дуже яскраво нафарбована.

За кілька хвилин пост моделі зібрав більше тисячі лайків і всіляких захоплених коментарів. Її називають богинею краси, пропонують вийти заміж і не тільки.

«Вау, ти просто вогонь», «Сама сексапільна дівчина в цьому світі», Виходь за мене, я люблю тебе», Не перестаю захоплюватися вашою красою», -пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі поділилася красивим фото, на якому вона була в синьому обтягуючому платті. Величезне декольте продемонструвало головну красу – груди инстадивы. Бахарі прийняла для фото звабливу позу. Виглядала модель дуже ефектно.

Нагадаємо, що Гюль Бахарі облягла свої неосяжні форми прозорою тканиною, видно все: «Нереально».

А ще Politeka писала, що Гюль Бахарі ледве вмістила величезний бюст в кошлатий топ: "За секунду до...".

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