Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кардаш'ян, показала спокусливий образ
На фото Бахарі позує в трикотажної спідниці і топіку. Дівчина лягла на сходах і вигнулась, щоб показати свою головну гордість. Волосся у красуні були розпущені, обвиваючись навколо пишних грудей. Фотографія получилаась дуже цікавою і збудливою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку красуні в мережі.
Фанати поставили майже три тисячі лайків і написали декілька компліментів:
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Повідомлялося, що відома модель Гюль Бахарі показала свої форми в незвичному образі.
На фото Гюль позує в топі і трусиках. Завдяки підсвічуванню, частково одяг світилася, надаючи особливої пікантності кадру. Бахарі спокусливо вигнулась і потягнула за стрінги, щоб спокусити ще більше.
Фанати поставили більше чотирьох тисяч лайків і написали кілька коментарів.
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