Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кардаш'ян, показала спокусливий образ

На фото Бахарі позує в трикотажної спідниці і топіку. Дівчина лягла на сходах і вигнулась, щоб показати свою головну гордість. Волосся у красуні були розпущені, обвиваючись навколо пишних грудей. Фотографія получилаась дуже цікавою і збудливою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку красуні в мережі.

Фанати поставили майже три тисячі лайків і написали декілька компліментів:

"Виглядаєш дуже гарно", "Дуже чудово", "Я люблю тебе, дитинко", "Чарівна і принадна".

Повідомлялося, що відома модель Гюль Бахарі показала свої форми в незвичному образі.

На фото Гюль позує в топі і трусиках. Завдяки підсвічуванню, частково одяг світилася, надаючи особливої пікантності кадру. Бахарі спокусливо вигнулась і потягнула за стрінги, щоб спокусити ще більше.

Фанати поставили більше чотирьох тисяч лайків і написали кілька коментарів.

Повідомлялося, відома модель Гюль Бахарі показала об'ємні форми в обтягує кофті. модель була одягнена в водолазку тілесного кольору, тканина якої була настільки тонкою, що її неосяжна груди просвічувалася через неї. Було видно, що бюст зірки ледь вміщається в ліфчик. Такі розміри важко утримати в рамках. Вниз красуня одягла чорні шорти, які підкреслили її пишні стегна. За день пост моделі зібрав понад 6 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

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