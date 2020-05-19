Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала свои прелести во всей красе

Новые кадры появились у звезды в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото фигуристая красотка одета в розовое пушистое платье, которое обтянуло все вкусные места модели. Очень откровенное декольте позволяет рассмотреть пышную грудь красотки, а тонкая талия и широкие бедра просто сводят поклонников с ума.

За день пост модели собрал почти 7 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Она определенно королева», «Чувственная», «Идеальная», «Пушистое платье», «Удивительная малышка», «Ты выглядишь так удивительно великолепно, и я верю в тебя», «Реальная кукла», «от тебя невозможно отвести взгляд», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари показала достоинства своей фигуры в соблазнительном наряде. Красотка позировала в короткой юбке и топе. Девушка легла на ступеньках и выгнулась, чтобы показать свою главную гордость. Стоит отметить, что пушистый комплект только придал объема и так большим формам звезды.

Кроме этого, недавно турецкая Кардашьян поделилась фото из повседневной жизни. Она была одета в бежевую водолазку, которая буквально трещала по швам из-за ее огромной груди.

Напомним, что Гюль Бахари соблазнительно выгнулась в светящемся белье: "Совершенство".

Как сообщала Politeka, Гюль Бахари еле запихнула необъятные прелести в мини-платье: ткань вот-вот лопнет.

Также Politeka писала, что Гюль Бахари засветила прелести в прозрачном белье, заставив мужчин краснеть: «Королева».