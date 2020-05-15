Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кардаш'ян, показала свої форми в незвичайному образі
На фото Гюль позує в топі і трусиках. Завдяки підсвічуванню, частково одяг світилася, надаючи особливої пікантності кадру. Бахарі спокусливо вигнулась і потягнула за стрінги, щоб спокусити ще більше. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили більше чотирьох тисяч лайків і написали кілька коментарів:
Курс долара різко зміниться: українців попередили про "останній шанс", коли чекати удару
На Топалова обрушилося раптове горе, Тодоренко розкрила деталі: "Пішов з життя..."
Дочка Полякової опинилася в клініці, лікарі роблять все можливе: "Що трапилося?"
"Зникли 23 тисячі": збувся найстрашніший сон клієнта Приватбанку, подробиці НП
"Гюль, любов моя, твої чаклунські чари чарують", "Лінда, ідеально, чарівно Гюль, чудово", "Вау, які гарні ніжки у тебе", "Вау, так сексуально і красиво", "Досконалість".
Раніше ми повідомляли, що відома модель Гюль Бахарі показала пишні обсяги в незвичному образі.
На фото Гюль Бахарі стояла в синьому обтягуючому плаття, під яким не виявилося білизни. Величезне декольте продемонструвало головну красу - груди. Красуня стала в звабливу позу для ефектного фото і в неї це вийшло.
Повідомлялося, що Відома модель Гюль Бахарі показала гарячий образ в спальні.
На фото Гюль позує в обтягуючій сукні з великим декольте, яке ледве вмістило пишні груди дівчини. Бахарі спокусливо вигнулась на ліжка, щоб показати саме гаряче, а образ доповнила розпущеним волоссям, які діставали до п'ятої точки.
Нагадаємо, турецька Кардашьян облягла свої неосяжні форми прозорою тканиною, видно всі
А ще Politeka писала, що турецька Кардашьян в непристойному міні розбурхала формами в ліжку
Також Politeka повідомляла, що турецька Кардашьян показала свій розмір у напівпрозорій білизні