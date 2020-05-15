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Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кардаш'ян, показала свої форми в незвичайному образі

На фото Гюль позує в топі і трусиках. Завдяки підсвічуванню, частково одяг світилася, надаючи особливої пікантності кадру. Бахарі спокусливо вигнулась і потягнула за стрінги, щоб спокусити ще більше. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше чотирьох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Гюль, любов моя, твої чаклунські чари чарують", "Лінда, ідеально, чарівно Гюль, чудово", "Вау, які гарні ніжки у тебе", "Вау, так сексуально і красиво", "Досконалість".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Гюль Бахарі показала пишні обсяги в незвичному образі.

На фото Гюль Бахарі стояла в синьому обтягуючому плаття, під яким не виявилося білизни. Величезне декольте продемонструвало головну красу - груди. Красуня стала в звабливу позу для ефектного фото і в неї це вийшло.

Повідомлялося, що Відома модель Гюль Бахарі показала гарячий образ в спальні.

На фото Гюль позує в обтягуючій сукні з великим декольте, яке ледве вмістило пишні груди дівчини. Бахарі спокусливо вигнулась на ліжка, щоб показати саме гаряче, а образ доповнила розпущеним волоссям, які діставали до п'ятої точки.

Нагадаємо, турецька Кардашьян облягла свої неосяжні форми прозорою тканиною, видно всі

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