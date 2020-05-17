Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою копією Кім Кардашьян, показала пишні принади в прозорій білизні

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала яскраве фото, передає Politeka.net. Бахарі наділа прозору нижню білизну салатового кольору. Трусики з високою посадкою зробили акцент на тонкій талії моделі, підкресливши неймовірно пишні стегна. Дівчина фотографувала себе в дзеркалі, тому прикрила рукою частину грудей. Але через прозору тканину все одно можна розгледіти її принади. Яскравий макіяж доповнив пристрасний образ зірки.

За кілька годин пост моделі зібрав більше 4 тисяч лайків. В коментарях її називають богинею краси, пропонують вийти заміж і не тільки.

«Люблю цей колір на вас», «Дивовижний зелений наряд дєтка», «Королева», «Шикарна леді!», «Чудовий колір! Виглядає приголомшливо на вас», «Леді. Ти виглядаєш неймовірно», «Супер», «Вогонь», «Вау, одна твоя чудова фігура чого варта, давай одружимося», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі поділилася красивим фото, на якому вона була в синьому обтягуючому платті. Величезне декольте продемонструвало головну красу – груди інстадіви. Бахарі прийняла для фото звабливу позу. Виглядала модель дуже ефектно.

Нагадаємо, що Гюль Бахарі обтягла свої неосяжні форми прозорою тканиною, видно все: «Нереально».

А ще Politeka писала, що Гюль Бахарі ледве вмістила величезний бюст в кошлатий топ: "За секунду до...".

Також Politeka повідомляла, що Гюль Бахарі спокусливо вигнулась у білизні, що світиться: "Досконалість".