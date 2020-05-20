Відома модель, актриса Емілі Ратаковски у чорній білизні здивувала сяючим виглядом

Так, знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця поділилася стильним кадром у новому купальнику, який вигідно підкреслив її стрункі форми і ідеально засмагле тіло. Як відомо, Емілі любить активний відпочинок і прогулянки на природі, тому в її профілі в Instagram багато фото в купальниках і легких літніх нарядах, повідомляє Politeka.net.

Так, на новому фото дівчина постала спиною до об'єктиву, але з-за дзеркала, що стояло перед нею, вона засвітила свій образ з самих різних ракурсів. Ратаковски позувала з недбало розпущеним волоссям і похвалилася тим, що знову позує без макіяжу, підкреслюючи природну красу:

«Hermosaaaaa», «Ти така красива», «Просто чудово», «Це найкраще фото сьогодні», «Захоплює красою», «Culazo🌸🌸 @emrata», «Я насправді думав, що це @kendalljenner», «Лол, я не знаю. Вони обидві виглядають однаково, якщо не дуже схожі на мене», «,Правда міні копія Дженнер😍👏🔥😮🙌», «Так дивно виглядає😭».

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На представленому кадрі модель з ідеальною засмаглою шкірою і розпущеним волоссям виглядала досить по-домашньому і просто. За її плечима можна помітити ремінець від невеликої сумочки, а в якості прикрас зірка залишила лише масивні сережки-кільця. За словами фанатів, дівчина завжди виглядає, як "дика кішечка".

"Робота моделлю - дивовижний спосіб заробити гроші і отримати стабільність; з нею до мене прийшла слава, і це було дивно. Слава не була чимось, чого я дійсно чекала чи хотіла - хоча в глибині душі, мабуть, кожна 20-річна дівчинка хоче бути відомою", - розповіла Ратаковски в одному з інтерв'ю, що стосується її роботи моделлю під час спекотних зйомок.

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