Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски в черном белье удивила сияющим видом

Так, знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница поделилась стильным кадром в новом купальнике, который выгодно подчеркнул ее стройные формы и идеально загорелое тело. Как известно, Эмили любит активный отдых и прогулки на природе, поэтому в ее профиле в Инстаграм много фото в купальниках и легких летних нарядах, сообщает Politeka.net.

Так, на новом фото девушка предстала спиной к объективу, но из-за зеркала, что стояло перед ней, она засветила свой образ с самых разных ракурсов. Ратаковски позировала с небрежно распущенными волосами и похвасталась тем, что снова позирует без макияжа, подчеркивая естественную красоту:

«Hermosaaaaa», «Ты такая красивая», «Просто чудесно, бунтарка», «Это лучшее фото сегодня», «Восхищает красотой», «Culazo🌸🌸 @emrata», «Я на самом деле думал, что это @kendalljenner», «Лол, я не знаю. Они обе выглядят одинаково, если не очень похожи на меня», «Правда мини копия Дженнер😍👏🔥😮🙌», «Так удивительно выглядит😭».

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На представленном кадре модель с идеальной загорелой кожей и распущенными волосами выглядела довольно по-домашнему и просто. За ее плечами можно заметить ремешок от небольшой сумочки, а в качестве украшений звезда оставила лишь массивные сережки-кольца. По словам фанатов, девушка всегда выглядит, как "дикая кошечка".

"Работа моделью - удивительный способ заработать деньги и получить стабильность; с ней ко мне пришла слава, и это было странно. Слава не была чем-то, чего я действительно ждала или хотела - хотя в глубине души, вероятно, каждая 20-летняя девочка хочет быть известной", - рассказала Ратаковски в одном из интервью, касающееся ее работы моделью во время жарких съемок.

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