39-річна американська телезірка, модель і бізнесвумен Кім Кардашьян поділилася відвертим знімком

Красуня часто демонструє свою ідеальну фігуру, передає Politeka.net. Цього разу зірка вирішила повністю роздягтися, опинившись в одних трусиках. 

Кім позувала на ліжку, прикривши пишні груди білим простирадлом. Видно, що модель з'явилася без ліфчика. 

Трусики бордового відтінку обтягнули пружні сідниці знаменитості. Кім наділа два маленьких ланцюжки з кулонами. 

Також зірка заплела дві тугі кісочки і зробила фірмовий макіяж. Доповнив спокусливий образ світлий манікюр. 

Кім підняла ніжку і опустила очі.  Фото вийшло дійсно дуже гарячим: "Яка крихітка". 

Оскільки знімок був оприлюднений в сториз, ніхто не зміг відкрито його прокоментувати. 

Однак, судячи, по іншим публікаціям, будь-який запис Кім швидко набирає тисячі лайків та багато коментарів. 

Варто відзначити, що на Кардашьян підписані 170 мільйонів користувачів мережі. 

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян постала в одних колготках і білизны, демонструючи на камеру неймовірні форми. 

«Моє волосся було перукою. Світлі. Прибирала сьогодні в шафі і займалася підгонкою аксесуарів», - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі обсипали Кім компліментами. 

Нагадаємо також, що Кім Кардашьян опублікувала свіжі знімки в Instagram, на яких продемонструвала різні комплекти нижньої білизни.

У підпису зірка зізналася, що самостійно зробила всі кадри.

Зірка була в облягаючому топі, який навіть дозволяла собі підняти, ледь не засвітивши найінтимніше. 

Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве на домашньому фото.

Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.