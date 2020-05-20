39-річна американська телезірка, модель і бізнесвумен Кім Кардашьян поділилася відвертим знімком
Красуня часто демонструє свою ідеальну фігуру, передає Politeka.net. Цього разу зірка вирішила повністю роздягтися, опинившись в одних трусиках.
Кім позувала на ліжку, прикривши пишні груди білим простирадлом. Видно, що модель з'явилася без ліфчика.
Трусики бордового відтінку обтягнули пружні сідниці знаменитості. Кім наділа два маленьких ланцюжки з кулонами.
Також зірка заплела дві тугі кісочки і зробила фірмовий макіяж. Доповнив спокусливий образ світлий манікюр.
Кім підняла ніжку і опустила очі. Фото вийшло дійсно дуже гарячим: "Яка крихітка".
Оскільки знімок був оприлюднений в сториз, ніхто не зміг відкрито його прокоментувати.
Однак, судячи, по іншим публікаціям, будь-який запис Кім швидко набирає тисячі лайків та багато коментарів.
Варто відзначити, що на Кардашьян підписані 170 мільйонів користувачів мережі.
Раніше ми писали, що Кім Кардашьян постала в одних колготках і білизны, демонструючи на камеру неймовірні форми.
«Моє волосся було перукою. Світлі. Прибирала сьогодні в шафі і займалася підгонкою аксесуарів», - йдеться в повідомленні.
Користувачі мережі обсипали Кім компліментами.
Нагадаємо також, що Кім Кардашьян опублікувала свіжі знімки в Instagram, на яких продемонструвала різні комплекти нижньої білизни.
У підпису зірка зізналася, що самостійно зробила всі кадри.
Зірка була в облягаючому топі, який навіть дозволяла собі підняти, ледь не засвітивши найінтимніше.
Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве на домашньому фото.
Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.