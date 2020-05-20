39-летняя американская телезвезда, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян поделилась откровенным снимком

Красотка часто демонстрирует свою идеальную фигуру, передает Politeka.net. В этот раз звезда решила полностью раздеться, оказавшись в одних трусиках.

Ким позировала на постели, прикрыв пышную грудь белой простыней. Видно, что модель предстала без лифчика.

Трусики бордового оттенка обтянули упругие ягодицы знаменитости. Ким надела две маленькие цепочки с кулонами.

Также звезда заплела две тугие косички и сделала фирменный макияж. Дополнил соблазнительный образ светлый маникюр.

Ким подняла ножку и опустила глаза. Фото получилось действительно очень горячим: "Какая малышка".

Поскольку снимок был обнародован в сториз, никто не смог открыто его прокомментировать.

Однако, судя, по другим публикациям, любая запись Ким быстро набирает тысячи лайков и много комментариев.

Стоит отметить, что на Кардашьян подписаны 170 миллионов пользователей сети.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян предстала в одних колготках и белье, демонстрируя на камеру невероятные формы.

«Мои волосы были париком. Светлые. Убиралась сегодня в шкафу и занималась подгонкой аксессуаров», - говорится в сообщении.

Пользователи сети осыпали Ким комплиментами.

Напомним также, что Ким Кардашьян опубликовала свежие снимки в Инстаграм, на которых продемонстрировала различные комплекты нижнего белья.

В подписи звезда призналась, что самостоятельно сделала все кадры.

Звезда была в облегающем топе, который даже позволяла себе приподнять, едва не засветив самое интимное.

Напомним, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.

Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.