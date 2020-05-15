39-летняя американская телезвезда, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян обескуражила снимком с 10-летним племянником Мейсоном

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в белой маечке, из которой "так и выпирает" ее внушительное сокровище. Ким обняла сына своей старшей сестры Кортни и прижала к себе. Мальчик ростом уже почти как тетя.

При этом невозможно не заметить пикантную деталь - еще немного и произошел бы знатный конфуз, ведь Ким настолько сильно прижала ребенка к груди, что они едва "не вывалились".

"Мой день 1", - подписала фото Кардашьян.

За пару часов пост лайкнули более двух миллионов человек. Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Примечательно, что многие отметили, что Ким здесь не похожа сама на себя - мол, переборщила с фотошопом.

"Омг лучшее фото !!!!"

"почему они оба выглядят фотошопленными до максимума, или это просто мне кажется?"

"Он станет следующим миллиардером. Запомни мои слова"

"Она выглядит на 10 лет моложе 🥴💕"

"О боже..."

"Это только я так думаю или Ким выглядит немного иначе"

"Когда Ким не похожа на Ким"

Ранее мы сообщали, Ким ошеломила фото в прихожей. Красотка облачила свои прелести в тесное платье зеленого цвета, которое идеально подчеркнула ее соблазнительную фигуру. Звезда уселась прямо на пол, повернувшись к камере спиной и выпятив упругие "булочки".

"170 миллионов ВАУ, я вас всех очень люблю! 💚", - поделилась своими успехами Кардашьян, назвав невероятную цифру подписчиков в Инстаграм.

Напомним, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.

Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.

Также Politeka писала, что сестричка Кардашьян соблазнила аппетитными формами в кожаном костюме.