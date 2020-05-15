39-летняя американская телезвезда, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян обескуражила снимком с 10-летним племянником Мейсоном
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в белой маечке, из которой "так и выпирает" ее внушительное сокровище. Ким обняла сына своей старшей сестры Кортни и прижала к себе. Мальчик ростом уже почти как тетя.
При этом невозможно не заметить пикантную деталь - еще немного и произошел бы знатный конфуз, ведь Ким настолько сильно прижала ребенка к груди, что они едва "не вывалились".
"Мой день 1", - подписала фото Кардашьян.
За пару часов пост лайкнули более двух миллионов человек. Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Примечательно, что многие отметили, что Ким здесь не похожа сама на себя - мол, переборщила с фотошопом.
В Пенсионном фонде сделали срочное заявление, что надо знать украинцам: "Выплаты за май..."
Роскошная Асмус изогнулась и покорила идеальным видом: «Красотка какая, улет»
Полуголую Бузову застукали на крыше, скандальный кадр: "Чего не сделаешь ради..."
Бесстыжую Асмус полностью раздели ради эффектной картинки: не повезло Харламову
"Омг лучшее фото !!!!"
"почему они оба выглядят фотошопленными до максимума, или это просто мне кажется?"
"Он станет следующим миллиардером. Запомни мои слова"
"Она выглядит на 10 лет моложе 🥴💕"
"О боже..."
"Это только я так думаю или Ким выглядит немного иначе"
"Когда Ким не похожа на Ким"
Ранее мы сообщали, Ким ошеломила фото в прихожей. Красотка облачила свои прелести в тесное платье зеленого цвета, которое идеально подчеркнула ее соблазнительную фигуру. Звезда уселась прямо на пол, повернувшись к камере спиной и выпятив упругие "булочки".
"170 миллионов ВАУ, я вас всех очень люблю! 💚", - поделилась своими успехами Кардашьян, назвав невероятную цифру подписчиков в Инстаграм.
Напомним, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.
Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.
Также Politeka писала, что сестричка Кардашьян соблазнила аппетитными формами в кожаном костюме.