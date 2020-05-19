Відома телеведуча Настя Івлеєва після рожевого волосся вирішила радикально змінити імідж

Свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото зірка з'явилася з яскравим зелено-блакитним волоссям. Її зухвалу витівку за годину оцінило понад 520 тисяч людей. Красуня влаштувала зйомку, щоб продемонструвати новий образ у всій красі. Вона була одягнена в звичайну футболку зі смайлом. Її шию і руки прикрашали незвичайні намиста і браслети.

«Крутотень! А волосся кайф», «Ти дуже крута всі зачіски тобі підійдуть бомба», «Вогонь, вже подивився! Давай ще», «Та сама людина, якій пасує будь-яка стрижка і волосся будь-якого кольору», «Настя ти дуже дуже круто виглядаєш», «Заздрю твоєму чоловіку», «Тобі дуже пасує цей колір», - пишуть користувачі мережі.

Деякі шанувальники почали шукати схожість зірки з іншими знаменитостями. В коментарях її порівняли зі співачками Світланою Лободою і Біллі Айліш. Як відомо, 18-річна Айліш теж регулярно змінює колір волосся.

«Лобода?», «Біллі Айліш? Куди ти діла Настю?», «Біляш, чи це ти?», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Настя Івлеєва поділилася кадрами з прогулянки в лісі. Дівчина була одягнена в дощовик. Вона гуляла з подругою і собакою, де знімала влог.

Нагадаємо, що Настя Івлеєва показала, якою була сірою мишкою до кар'єри ведучої, фото вражають: «Інша людина».

Як повідомляла Politeka, безсоромна Настя Івлеєва посвітила величезним декольте перед Ургантом: "чоловік подивився?".

Також Politeka писала, що Івлеєва приголомшила зухвалою зміною іміджу: «Їй світить репутація Тодоренко».