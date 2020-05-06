Відома телеведуча Настя Івлеєва опублікувала добірку архівних фото, де вона ще брюнетка з довгим волоссям

Фотографіями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На архівних фото Настя зовсім юна, у неї темне волосся, вона схожа на звичайну дівчину з провінції. Мегапопулярна артистка всього кілька років тому виглядала сірою мишкою.

«П'ять років пройшло з моменту, як я переїхала в Москву...Друзі, зізнатися я взагалі не розумію, куди так стрімко втекли ці роки. Де вони? Я ж ось тільки-тільки, будучи угодованою петербурженкою, бігала по московських ресторанах, влаштовуючись на вакансію – хостес», - зізналася ведуча.

За її словами, п'ять років тому у неї були конкретні мрії і плани, в які входив переїзд, поліпшення умов життя і так далі. Зараз же вона перестала мріяти, а просто рухається вперед по хвилях своїх досягнень. Івлеєва вважає, що їй не завадило б замахнутися на щось велике і серйозне.

В коментарях зірку підтримали щодо її планів і стали обговорювати її фото, на яких вона виглядає зовсім іншою людиною.

«Дуже красива», «Настюш, люба, ти шалено мотивуєш! Пишаюся!», «Дублянка просто міць», «Настюха, як завжди крута», «Скажена красуня», «Інша людина», «Тобі краще бути брюнеткою», - пишуть користувачі мережі.

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