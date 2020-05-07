Відома телеведуча Настя Івлеєва поділилася кумедними фото і відео з останньої прогулянки в ліс

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію знімків, де вона гуляє в лісі та біля річки з величезним чорним псом, передає Politeka.net. На фото Івлеєва одягнена в дощовик. Вона гуляє з собакою, фотографується з нею, а також знімає влог. Разом з Настею є ще один чоловік, ім'я якого вона поки що не озвучує.

«Побачилася з ізольованим братаном. Сходили в ліс, похавали бутери, цілих два рази вистрілили з арбалета, я впала в калюжу і здається, зняла один з найдушевніших влогів за останній час», - написала Настя.

За годину її пост зібрав понад 350 тисяч лайків. В коментарях фанати залишили безліч компліментів, зазначивши, що дуже сильно чекають влог.

«В калюжу як ніби у фільмі «Форсаж», жорсткий дрифт», «Твій кращий прикид», «Супер», «Молодчинка», «Кращий Братан на карантині», «Які ж ви милашки!», «Як ви з Луї виглядаєте мило, госпадііі», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Настя Івлеєва поділилася забавним відео, на якому вона намагається натягнути на себе улюблені лосини. Зірка вирішила показати, як вона набрала вагу на карантині.

Нагадаємо, що з Настею Івлеєвою з "Орла і Решки" пообіцяли жорстко розправитися: "З'їм з потрухами", відео з погрозами Тіматі.

Як повідомляла Politeka, Івлеєва показала, якою була сірою мишкою до кар'єри ведучої, фото вражають: «Інша людина».

Також Politeka писала, що Івлеєва влаштувала еротичні танці на жердині і впала на підлогу: жорстке відео.