29-річна блогерша і ведуча телепередачі "Орел і Решка" Настя Івлеєва здивувала різкою зміною іміджу

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Красуня приміряла перуку з помаранчевим волоссям і чолкою. Образ вона доповнила футболкою з мультяшним персонажем. Веснянки Івлеєвої чудово гармоніювали з новою зачіскою.

За годину пост зірки оцінили понад 340 тисяч разів. В коментарях їй залишили багато компліментів з приводу нового образу.

«Яка мила», «Не просто вогонь, а вогнище», «А тепер скажіть мені, що Насті не всі зачіски йдуть..!», «Красиво коли веснянки і карі очі», «Настюша, тобі до лиця!)Апельсинка», «Гарна дуже йде тобі», - пишуть користувачі мережі.

Але знайшлися й ті, хто заявив, що телеведуча своїм постом зганьбила День перемоги. В коментарях зірці стали писати, що вона повинна була або промовчати або опублікувати пост на цю тему.

«Ну тепер після такого, їй світить репутація Тодоренко) Дуже шкода що наші прабабусі, прадідусі віддавали життя, ось за таке...не думали не гадали, що буде таке покоління неповажаючих фріків!», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Настя Івлеєва постала перед шанувальниками у синьому корсеті і чорних шортиках, які обтягнули її фігуру, а також півчобітках на високому каблуці.

Нагадаємо, що Настя Івлеєва покаталася по підлозі без штанів і задерла ноги: «Велика ж…».

Як писала Politeka, Івлеєва побешкетувала з другом прямо в лісі, знявши все на камеру: «Які ж ви…».

Також Politeka писала, що Івлеєва показала, якою була сірою мишкою до кар'єри ведучої, фото вражають: «Інша людина».