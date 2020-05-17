Відома телеведуча Настя Івлеєва, яка стала дуже популярною після участі в шоу «Орел і решка», прийшла в гості на вечірнє шоу Івана Урганта

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася фото зі зйомки, передає Politeka.net. Для походу на телебачення красуня пофарбувала волосся в білий колір. До цього, під час домашнього карантину у дівчини вже відросло коріння і залишалися залишки рожевої фарби на голові.

Для походу на шоу зірка вибрала досить відверте вбрання. Вона була одягнена в чорний брючний костюм з величезним декольте. Мабуть, ведучому шоу Івану Урганту було важко знаходитися поряд з такою красунею.

«Добрий ранок, мої! Хто пропустив вчорашнє включення, завітайте на YouTube, ми там в трендиках на 1 МІСЦІ! По мені так, випуск вийшов славний! Він був і веселий, і серйозний, і особистий і просто компанійський!», - зазначила телеведуча.

За кілька годин пост зірки зібрав майже 700 тисяч лайків. У коментарях почали обговорювати новий образ красуні, яка нарешті вибралася в люди.

«Привіт рекордсменам», «найкрутіша», «Краща», «Дякую тобі за все. За твою мотивацію і натхнення», «Чоловік подивився?», «Як же я щаслива за тебе, моя хороша. Вчора весь випуск переглянула зі сльозами на очах, це все від шаленої гордості за тебе!», «Супер!! Дивилися випуск!! Ви розкішна», «Господи, Настя. Ти така красива», «З тобою не смішних передач не буває», «Ти така топова», «Пушка», - пишуть користувачі мережі.

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