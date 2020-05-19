37-річна дружина російського коміка і співака Олександра Ревви, більш відомого як Артур Пирожков, поділилася архівним знімком в купальнику

Фотографію, яка зігріла Анжеліку в холодний ранок, вона опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.net. На фото вона була в купальнику, який гармоніював з кольором шкіри. Пишні груди красуні випирали через тонку тканину.

«Травень..Тай..Рай.. 2019. Перемотайте назад хто-небудь», - підписала знімок красуня, натякаючи, що в цей час у минулому році вона була на відпочинку.

За 40 хвилин пост Ревви зібрав понад 1,5 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Все досить добре», «Краще вперед», «Гаряча жінка», «Так, мрія повернутися в звичайне наше життя хай збудеться як можна швидше!! Але чи буде так як раніше?», «Або вперед - у світле майбутнє, без вірусів і з відкритими кордонами», «Красуня», «Яка красива. Швидше би все закінчилося, хочеться свободи і тепла», «Анжеліка ви дуже красива дівчина», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що невинне фото Анжеліки викликало скандал в мережі. Шанувальників обурив той факт, що в кризові часи вона говорить про відпочинок за кордоном.

«Проживете і без Тая. Половина Росії живуть без подорожей, їсти хочуть нормально, не те що в Тай злітати!», «От люблять зірки провокувати людей: ой Тая не вистачає і т. д.», «Одне питання навіщо?», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Олександр Ревва поділився яскравим сімейним фото. Вся родина артиста одяглася в червоні костюми і позувала на бордовому тлі. Сам Пирожков сидів в центрі столу, а його красуні сиділи довкола нього. Як відомо, Олександр і Анжеліка виховують двох прекрасних дочок.

Нагадаємо, що кудлата дружина Артура Пирожкова показала, як виглядає в звичайному житті: "Богиня".

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