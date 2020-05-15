Дружина російського шоумена Артура Пирожкова (Олександра Ревви) Анжеліка показала, як виглядає з ранку, а також розповіла про своє пробудження

На фото Анжеліка позувала з розпущеним волоссям і в кофтині. Образ красуня доповнила легким макіяжем і великими сережками у вигляді кілець. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я повільно, щоранку, підходжу до нього навшпиньках... і .... роздруковую домашку...", - написала Ревва.

Фанати, серед яких була і Світлана Лобода, встигли поставити більше чотирьох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Що мене тішить у всій цій ситуації: батьки на карантині навчаться цінувати роботу вчителів;)))", "Анжеліка ви дуже гарна! Щастя вам і вашій родині", "Анжеліка ,ви шалено красива ,мудра дівчина ! Ви неймовірно красива, наче грецька богиня з міфології. найкрасивіша дівчина у світі. 100%!!!!!!!! У вас дуже добра, чуйна і ніжна душа!!!!! Коротше,ви класна !лююююю,добрий ранок ,до речі", "Анжеліка, Справжня, красива, яскрава, світла".

Повідомлялося, що донька Артура Пирожкова (Олександра Ревви) Аліса показала незвичайний образ.

На фото Аліса позувала в накидці і з розпущеним волоссям. Образ був створений на основі картини Леонардо Да Вінчі "Мона Ліза". На тлі можна побачити оригінальний пейзаж, що був за жінкою з роботи художника.

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