37-леттняя дружина Олександра Ревви, більш відомого як Артур Пирожков, Анжеліка вирішила наздогнати зіркового чоловіка за активністю в соцмережі
На своїй сторінці в Instagram красуня постійно публікує фотографії, які набирають тисячі лайків, демонструючи шанувальникам свою сім'ю, двох дочок і чоловіка, а також відео та знімки з повсякденного життя, відкриваючи двері в свій будинок. Разом з тим, як кожна мудра жінка, Анжеліка не переходить межу, намагаючись тримати найпотаємніші моменти сімейного життя в таємниці.
Проте вона із задоволенням демонструє фанатам своє почуття стилю і розкішну фігуру. Так, на новому знімку Анжеліка постала перед шанувальниками у вигляді фатальної красуні в чорному вбранні, верх якого примітний дуже глибоким декольте. Воно ледь приховує пишні груди.
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При цьому жінка одну руку зігнула, піднявши вгору, а другою прикрила половину обличчя волоссям.
З аксесуарів на ній тільки наручний годинник.
«Доброго...травневого 🤎», – коротко підписала кадр Ревва.
Шанувальники відразу ж засипали її компліментами.
«Ви дуже гарна», «Яка ж ви красуня😍💋❤️», «Ви - така красуня!🎈🎈🎈», «Бездоганна 💕Втілення всього найкращого жіночність, стиль 🌟💥🌺», «Анжеліка, ви ого-го красива❤️❤️❤️», – не приховують свого захоплення коментатори.
Мало хто знає, але в зірковому сімействі є традиція. Щороку Олександр й Анжеліка грають «весілля», знову і знову повторюючи один одному клятви вірності і любові в найкрасивіших куточках планети. У 2020 році подружжя не стали порушувати традицію і знову «одружилися. Місцем для церемонії вони вибрали Мальдівські острови.
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