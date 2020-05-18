37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка і співака Артура Пирожкова спокусила інтимним фото з чоловіком
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому блиснула безсоромним образом.
Так, розпатлана Анжеліка з'явилася в білій сорочці, яку для більшого ефекту розстебнула, засвітивши апетитні "персики" в білому ліфчику. Дівчина замріяно подивилася в камеру і притулилася до чоловіка, який стояв поруч.
Олександр Ревва (справжнє ім'я артиста) також постав у білій сорочці. Зірка сперся на стілець, піднявши руку до підборіддя.
"Життя - смуга чорна і біла...нехай нас усіх очікує широченна безпросвітна біла смуга.. 🤎🤎 #люди #любов #RA 📷 by @sashagusov", - підписала Анжеліка гарячий знімок.
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Шанувальників не на жарт схвилював пост красуні. Вони з Артуром зірвали оплески в коментарях.
"Ви з Олександром дуже світла, позитивна і випромінюча любов пара💟💟💟"
"Життя воно таке кожен прикрашає його по-своєму, щоб не зійти з розуму! А біле або чорне вирішувати тільки нам🤗❤️"
"Найкраща фотка.. не знаю як голосно перекричати ваших фанатів😂.. але ця фотографія краща🤩"
"На Пенелопу Круз дуже схожа)"
"Тут Олександр на мексиканця схожий."
"Ви дуже класно👍 виглядаєте разом!😻"
Раніше ми повідомляли, Анжеліка захопила відвертим образом на одному з опублікованих в Instagram знімку. Дівчина показала струнку фігуру в обтягуючому платті, родзинкою якого, безумовно, стала зона декольте. Ревва не одягла нижньої білизни, чим надовго позбавила сну фанатів.
Нагадаємо, дружина Артура Пирожкова спокусила фігурою в сукні з блискіток.
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