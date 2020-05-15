Артист зізнався, що для нього головна цінність

Шоумен і співак Олександр Ревва, якого всі знають під псевдонімом Артур Пирожков, опублікував яскраве сімейне фото

Артист дуже любить свою сім'ю, про що неодноразово писав на сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, кілька годин тому артист опублікував знімок, на якому він з сім'єю позував за столом на бордовому тлі.

Сімейство вдягнуло вбрання червоних відтінків.

Артист сів посередині, показуючи кастет на руці. Дочки були з боків столу, а дружина артиста - стояла, тримаючись за плече чоловіка. Посередині знаходилися різні аксесуари.

"найголовніші цінності в житті - це Сім'я і Здоров'я рідних і близьких!!! Останнім часом особливо це розумієш. З Днем Сім'ї!!! Будьте здорові!!! ❤️🙏🏼 #семьяРА #сидимдомааааа", - підписав знімок Пирожков.

За годину пост зібрав майже 20 тисяч лайків та багато коментарів. Варто зазначити, що від позначки "Подобається" не втрималася сама Софія Ротару.

"Моя мрія, щоб такий талановитий чоловік, як Артур Пирожков написав мені, я буду кричати ура на все місто!!!! Ви найкращий в усьому світі!!! Я вас обожнюю ❤️❤️❤️❤️❤️", "Олександре, у вас дуже мила родина😍 я вас обожнюю ❤️ ❤️ ❤️ ВИ Най-НайКРАЩІ❤️❤️❤️", "Барон фон Пирожкофф👍", "Мені дуже подобається ця сім'я, тільки не розлучайтеся, а то з вигляду такі..., а потім Бах тобі (Щастя, радості вашій родині !!!!👍👍", "Як з картинки❤️", "З Днем Сім'ї❤️", "Зі святом !!!💕🌷здоров'я, щастя, любові!", "Обожнюю", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олександр Ревва раніше опублікував фото дочок, Аліси і Амелі.

Обидві красуні були в білих футболках та світлих джинсах. Дівчатка розпустили волосся, обидві дивилися в камеру і посміхалися.

"Всіх дівчат вітаю з Міжнародним Днем Принцес!!!", - написав Пиріжків.

Нагадаємо, що доньки Артура Пирожкова підросли і стали справжніми красунями, фото: "Такі різні, але...".

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