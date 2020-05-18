39-річна американська телезірка, модель і бізнесвумен Кім Кардашьян здивувала кількістю відвертих фото в одному пості

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких продемонструвала різні комплекти нижньої білизни.

В підписі Кардашьян зізналася, що самостійно зробила всі кадри:

"Я сама зняла це в фотобудці - Скоро у продажу: @SKIMS Summer Mesh - колекція легких і простих речей, створених для теплої погоди. Доступні в 5 кольорах та розмірах XXS", - повідомила Кім.

Гаряча брюнетка облягла тонкою тканиною завидні форми і покрутилася перед камерою у всіляких ракурсах - "прямо калейдоскоп якийсь", "справжнє свято", "вау, це рекорд!"

Фанати за півгодини поставили понад сотні тисяч лайків, не скуплячись на компліменти в коментарях.

"Я люблю тебе, Кім 😍"

"Супер красива ❤️❤️"

"Ви прекрасні❤️"

Раніше ми повідомляли, Кім здивувала фото з племінником - все б нічого, але одна пікантна деталь поставила соцмережу на вуха.

Так, Кардашьян опублікувала в Instagram фото з 10-річним сином старшої сестри Мейсоном. Модель міцно обійняла хлопчика і пригорнула до себе. До речі, зростом "дитя" вже майже з неї.

Ще трохи і стався б знатний конфуз, адже Кім настільки сильно притиснула дитину до грудей, що вони ледь "не вивалилися". Цей соковитий кадр не міг пройти повз користувачів безслідно: "Омг краще фото !!!!"; "чому вони обидва виглядають фотошопленими до максимуму, або це просто мені здається?"; "Він стане наступним мільярдером. Запам'ятай мої слова"; "Вона виглядає на 10 років молодше 🥴💕"; "О боже..."

Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве на домашньому фото.

Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.