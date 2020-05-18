39-летняя американская телезвезда, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян изумила количеством откровенных фото в одном посте
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых продемонстрировала различные комплекты нижнего белья.
В подписи Кардашьян призналась, что самостоятельно сделала все кадры:
"Я сама сняла это в фотобудке - Скоро в продаже: @SKIMS Summer Mesh - коллекция легких и простых вещей, созданных для теплой погоды. Доступны в 5 цветах и размерах XXS", - сообщила Ким.
Горячая брюнетка обтянула тонкой тканью завидные формы и покрутилась перед камерой во всевозможных ракурсах - "прямо калейдоскоп какой-то", "настоящий праздник", "вау, это рекорд!"
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Фанаты за полчаса поставили более сотни тысяч лайков, не скупясь на комплименты в комментариях.
"Я люблю тебя, Ким 😍"
"Супер красивая ❤️❤️"
"Вы великолепны❤️"
Ранее мы сообщали, Ким удивила фото с племянником - все бы ничего, но одна пикантная деталь поставила соцсеть на уши.
Так, Кардашьян опубликовала в Инстаграм фото с 10-летним сыном старшей сестры Мейсоном. Модель крепко обняла мальчика и прижала к себе. К слову, ростом "дите" уже почти с нее самой.
Еще немного и произошел бы знатный конфуз, ведь Ким настолько сильно прижала ребенка к груди, что они едва "не вывалились". Этот сочный кадр не мог пойти мимо пользователей бесследно: "Омг лучшее фото !!!!"; "почему они оба выглядят фотошопленными до максимума, или это просто мне кажется?"; "Он станет следующим миллиардером. Запомни мои слова"; "Она выглядит на 10 лет моложе 🥴💕"; "О боже..."
Напомним, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.
Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.