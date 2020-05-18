Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала незвичайні образи в шкірі

На фото Омович позувала у джинсах і шкіряній косухі з пітона. Дівчина розстебнула її, щоб продемонструвати чорний топ, в який ледве вмістилися пишні груди дівчини. Красуня доповнила образ яскравим макіяжем, а волосся залишила розпущеним. Фотографії вийшли цікавими і дуже спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я довго хотіла таку косуху, і нарешті знайшла магазин з великим асортиментом. І головне ви не повірите яка ціна. До речі, сьогодні була дуже крута зйомка. Мені йде макіяж?", - написала Альона під фото.

Фанати поставили майже 7 тисяч лайків і написали кілька коментарів під фото:

"Вас зоозахисники не з'їли ще разом з курткою? До речі вона супер", "Підкажіть будь ласка,що за окуляри?", "Пофарбуй волосся в чорний, тобі раніше йшло", "Чудово", "Всі фото супер", "Гарна Олена".

Повідомлялося, що модель Олена Омович вразила красою в авто.

На знімку зірка позувала в чорній міні-сукні. Наряд був настільки коротким, що ледь прикривав найінтимніше.

Омович вирішила позагравати з фотографом і підняла ногу. Красуня лише засвітила частину пружною сідниці: "Грайлива кішечка".

Модель показала стрункі ніжки на довгій підборах і платформі.

Розпущене, хвилясті, довге волосся надавали образу певної романтичності.

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