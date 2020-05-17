Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, прогулялась по улицам без белья

Серию новых фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка была в белых спортивных штанах и кроссовках. Наверх она надела короткий топ, который еле вместил ее необъятные формы. Под топ Омович решила не надевать белье, выставив напоказ свою силиконовую грудь. Фотосессию модель устроила прямо на улицах большого города.

«Очень нравится свет на этой серии снимков», - написала красотка под фото.

За час ее пост собрал почти 8,5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили много комплиментов и приятных слов.

«Алёночка, все офигенные. Ты красотка», «Безумно красивая», «Ты выглядишь очень хорошо сегодня и всегда», «Все огонь», «Все картинки отличные. Ты горячая девушка», «Супер», «Вау», «Шикарная наша Алена, с тобой невозможно выбрать одно фото. Хочется любоваться бесконечно», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алена Омович позировала в красном купальнике на отдыхе. Модель сидела на краю бассейна, соблазнительно выгнувшись для фотографии. Она показала своим поклонникам прекрасный вид моря и еще более прекрасные прелести, которые она едва прикрыла для особой пикантности.

Напомним, что Омович сняла одежду и показала свои цветочки: "Какие большие".

А еще Politeka писала, что Омович натянула невидимый топ и сразила наповал видом: "Одесский бриллиант".

Также Politeka сообщала, что Омович прямо посреди улицы показала топ бесстыжих нарядов и поз: "Ты просто огонь".