Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, похвасталась формами на фоне океана
Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.
Алена Омович порадовала поклонников новой фотосессией. Она позировала в номере с шикарным видом на океан. Модель надела лишь матово-черное нижнее белье с белыми бретельками.
Ради эффектных кадров красавица приняла довольно неприличную и неудобную позу: она уперлась одной ногой в спинку кушетки, а втору подняла высоко вверх. На одном из фото можно заметить, что Алена Омович не удержалась и свалилась. Она высмеяла этот момент в описании.
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"Мне кажется эту серию фото можно назвать... Довы@ебывалась😂 А как бы вы ее назвали?🤔😅", - поинтересовалась модель.
Пользователи социальной сети оценили старания Алены Омович, оставив тысячи положительных оценок и комментариев:
"Песни не хватает «я могу вот так, вау, вот так, вау, вот так могу»"; "Это нереально круто , когда человек не боится быть смешным , фото красивые 😍"; "Гимнастка"; "Алёна, ты прекрасна😂😂🔥♥️"; "Идеальное тело, прекрасные снимки"; "Вечно можно смотреть на этот пейзаж".
Напомним, грудастая украинская Кардашьян взбудоражила обнаженным телом в одних трусиках.
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