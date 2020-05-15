Известная модель Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, показала отдых на море в Одессе

Красотка стояла на балконе в шортах и коротеньком топе. Алена выгнулась и задрала руки, демонстрируя пышный бюст на камеру. Живот по грудь остался полностью открытым, благодаря чему можно оценить идеальную фигуру Омович. Фотография получилось солнечной и соблазнительной, на которой можно увидеть не только модель, но и прекрасный вид из отеля на море в Одессе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Буду скучать по Одессе", - написала Омович.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что Алена поделилась снимком в сторис Инстаграма.

Ранее мы сообщали, что известная модель Алена Омович, которую называют украинской версией Ким Кардашьян, блистала в разных образах.

Алена позировала в облегающем черном комбинезоне, который подчеркнул ее пышные груди. Примечательно, что из глубоких вырезов по бокам можно заметить голую грудь.

Красотка вертелась перед камерой, стоя на ботфортах на шпильке.

Сообщалось, что скандальная украинская модель Алена Омович раззадорила поклонников новыми кадрами без одежды.

На первом Омович позирует перед камерой в одном халате, кокетливо поворачиваясь к камере в разных ракурсах. Позже к ней присоединяется ее возлюбленный, тоже одетый в белый халат.

Напомним, влажная украинская Кардашьян избавилась от одежды и показала, как нужно соблазнять

А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян сняла одежду и показала свои цветочки

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян сняла одежду, показав идеальные изгибы



