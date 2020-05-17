Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала безупречную фигуру на отдыхе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Загар только на фильтре», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Омович позирует в крохотном белье, поверх которого решила накинуть халат.
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На другом снимке модель уже на природе в мини-платье, которое оголяет ее роскошные формы.
Также звезда поделилась снимками, где она позирует в черном наряде, элегантно его приспустив. Поэтому в кадр попало не только идеальное тело Омович, а и ее грудь.
Однако поклонники звезды не смогли что-либо сказать, ведь кадрами она поделилась в Сторис.
Как сообщалось ранее, украинская модель Алена Омович устроила дерзкую постельную фотосессию в нижнем белье.
Модель, известная в сети как «украинская Кардашьян», умудряется устраивать новые фотосессии даже в условиях самоизоляции. Сейчас она отдыхает в спа-отеле в Одессе со своим возлюбленным и регулярно публикует в Инстаграм новые снимки оттуда.
Красотка поделилась новыми фотографиями из своего номера в отеле. На них Омович лежит на кровати в соблазнительном красном белье, состоящем из стрингов и оригинального бюстгальтера в виде завязок на груди.
Напомним, грудастая украинская Кардашьян взбудоражила обнаженным телом в одних трусиках.
Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян в полупрозрачном боди показала своего зверя.
Также Politeka писала, что горячая украинская Кардашьян сняла белье и показала самое сочное.