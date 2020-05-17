Она знает толк в смелых позах

Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала безупречную фигуру на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Загар только на фильтре», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Омович позирует в крохотном белье, поверх которого решила накинуть халат.

На другом снимке модель уже на природе в мини-платье, которое оголяет ее роскошные формы.

Также звезда поделилась снимками, где она позирует в черном наряде, элегантно его приспустив. Поэтому в кадр попало не только идеальное тело Омович, а и ее грудь.

Однако поклонники звезды не смогли что-либо сказать, ведь кадрами она поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, украинская модель Алена Омович устроила дерзкую постельную фотосессию в нижнем белье.

Модель, известная в сети как «украинская Кардашьян», умудряется устраивать новые фотосессии даже в условиях самоизоляции. Сейчас она отдыхает в спа-отеле в Одессе со своим возлюбленным и регулярно публикует в Инстаграм новые снимки оттуда.

Красотка поделилась новыми фотографиями из своего номера в отеле. На них Омович лежит на кровати в соблазнительном красном белье, состоящем из стрингов и оригинального бюстгальтера в виде завязок на груди.

Напомним, грудастая украинская Кардашьян взбудоражила обнаженным телом в одних трусиках.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян в полупрозрачном боди показала своего зверя.

Также Politeka писала, что горячая украинская Кардашьян сняла белье и показала самое сочное.